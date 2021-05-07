Портрет владельцев KIA Rio: кто они?

Более 40% владельцев KIA Rio в нашей стране – представительницы прекрасного пола. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках масштабного исследования, посвященного российским автовладельцам. При этом в выборке участвовали автомобили, которые были куплены новыми в 2018 – 2020 годах.

Также было установлено, что средний возраст «риовладелиц» составил 42 года. У мужчин, которые являются обладателями этих корейских седанов данный показатель повыше – 44 года. Их доля в структуре владельцев KIA Rio составляет – 60%.

Интересно, что среди мужчин больше всего владельцев «Рио» – в возрасте 35 лет, а у женщин – это 38-летние.

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