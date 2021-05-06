Прогноз рынка легковых автомобилей: возможен ли рост? | АВТОСТАТ

Прогноз рынка легковых автомобилей: возможен ли рост?

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Прогноз рынка легковых автомобилей: возможен ли рост?
Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть возможные варианты развития событий на рынке новых легковых автомобилей в 2021 году – в зависимости от цен на нефть, поскольку отмечается высокая корреляция между среднегодовой стоимостью барреля нефти и статистикой годовых продаж новых автомобилей.

Заметим, что в 2012 году, когда нефтяные котировки находились на отметке более 110 USD, объем продаж автомобилей был максимальным – 2,8 млн штук. По мере снижения цен на нефть – падали и объемы реализации на авторынке. В 2016 году котировки нефти упали более чем вдвое – до 45 USD за баррель. Аналогичное снижение эксперты констатировали и на авторынке – до 1,3 млн единиц.

В дальнейшем любой рост и снижение среднегодовой цены нефти в той или иной степени находили отражение в ситуации с российскими продажами автомобилей. Не стал исключением и 2020 год, даже при наличии такого фактора, как пандемия по коронавирусу. И хотя первая половина года из-за таких форс-мажорных обстоятельств ушла в пике, то вторая смогла заметно компенсировать потери по авторынку.

Что касается прогнозов на 2021 год, математические расчеты экспертов агентства «АВТОСТАТ» показывают, что если средняя цена барреля нефти марки Brent в 2021 году будет на уровне 50 USD, то рынок новых легковых автомобилей может упасть на 11,7% (до 1,31 млн шт.). В случае среднегодовой цены в 55 USD авторынок снизится меньше – только на 5,5% (до 1,4 млн шт.). В наиболее позитивном варианте – при росте цен на нефть до 60 USD – рынок даже может вырасти на 4% (до 1,55 млн шт.). Стоит отметить, что по итогам 4 месяцев 2021 года средняя цена нефти Brent составила около 62 USD, что создает определенные предпосылки к позитивному прогнозу.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите здесь.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажипрогноз авторынка

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