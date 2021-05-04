Агентство «АВТОСТАТ» отмечает 15-летие!

В мае 2006 года было учреждено аналитическое агентство «АВТОСТАТ», и с этого момента компания ведет отсчет своего роста и развития. В этом году она празднует свое 15-летие!

За прошедшие годы мы организовали около 50 конференций и семинаров по автомобильному рынку. Подготовили порядка 600 отчетов, в которых исследуются российский рынок и парк автотранспортных средств. Также мы провели примерно 200 индивидуальных исследований (темы: топливо, автозапчасти, шины, потребительские предпочтения, сохранность остаточной стоимости и т.п.).

Прогнозы наших экспертов позволяют руководителям многих автомобильных компаний и предприятий ориентироваться в ситуации на российском рынке, который отличается кризисами и нестабильностью. Мы взаимодействуем с представителями десятков СМИ – федеральных, региональных, интернет-изданий – с которыми делимся статистикой и аналитикой, вместе с нашими партнерами стремясь сделать авторынок более цивилизованным и информированным.

Отдельного внимания заслуживают наши IT-продукты, разработанные за последние года. Наша онлайн-система анализа автомобильных региональных данных RADAR (Russian Automotive Data Analytics & Research) позволяет работать с огромными массивами данных по всем типам транспортных средств и во всех регионах России. Кроме того, RADAR позволяет отслеживать потоки продаж автомобилей и визуализировать информацию на картах.

Наш онлайн-калькулятор ТСО рассчитывает стоимость владения большинства модификаций легковых автомобилей, присутствующих на рынке. А наш «Калькулятор оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом» мы создавали, чтобы помочь как покупателям, так и дилерским центрам ориентироваться в ценах автомобилей на вторичном рынке. Еще один продукт, разработанный недавно в помощь участникам рынка – VIN-Data – система онлайн-отчетов по VIN-номеру автомобиля, обладает массой дополнительных возможностей, облегчающих работу представителям автобизнеса.

Коллектив аналитического агентства «АВТОСТАТ» благодарен всем, кто доверяет нам и нашим данным, кто пользуется нашими справочниками, отчетами и IT-продуктами, кто участвует в конференциях и форумах, стараясь глубже вникнуть в процессы и тренды современного автомира. Мы, в свою очередь, приложим максимум усилий к тому, чтобы наша деятельность помогала вашему дальнейшему развитию! Вперед – к новым высотам и продолжению развития!