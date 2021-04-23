Маленькая иномарка или большой отечественный внедорожник: подсчитаем стоимость владения

Довольно часто перед потенциальным покупателем встает вопрос: какой автомобиль лучше купить, чтобы им было выгоднее владеть? Допустим, у вас есть 1 миллион рублей на покупку нового автомобиля. Рассмотрим возможные варианты.

Конечно, можно купить за эти деньги какую-нибудь популярную иномарку, расходы на которую эксперты агентства «АВТОСТАТ» при помощи «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО)» уже просчитывали тут или тут. Но в это раз мы решили взять несколько нестандартные и совершенно разные варианты: маленькую иномарку и большой отечественный внедорожник. Но при этом взяли к сравнению и «промежуточный» вариант.

Итак, за 1 миллион рублей можно приобрести KIA Picanto с мотором 1,2 л (84 л.с.) и «автоматом» или УАЗ «Патриот» с двигателем 2,7 л (150 л.с.) и «механикой». Впрочем, за эти же деньги можно купить и универсал LADA Vesta SW, оснащенный мотором 1,6 л (113 л.с.) и вариатором (оба агрегата – производства альянса Renault-Nissan).

Маленький автомобиль – маленькие расходы. Так, у «Пиканто» 1 километр пробега обойдется в сумму около 9 рублей, у «Весты» – в почти 10 рублей, а у «Патриота» – в 13,4 рубля. При этом здесь (и далее) при расчетах учитывались следующие условия: срок эксплуатации автомобиля – 5 лет; пробег за весь срок – 100 тысяч км; регион – Москва и Московская область. Средний возраст водителя составил 40 лет, а его стаж – 20 лет.

Да, маленькая KIA Picanto в процессе эксплуатации обойдется владельцу дешевле – по многим статьям затрат. Исключение составляют лишь страхование (здесь оно будет на 82 – 105 тысяч рублей дороже) и техобслуживание (по сравнению с «Патриотом»). Но при этом за 5 лет можно заметно сэкономить на топливе (от 110 до 295 тысяч рублей), а также транспортном налоге и покупке шин.

Все расходы, которые понесут владельцы указанных автомобилей, представлены на картинке. А по другим моделям вы можете рассчитать их при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения», который есть на сайте «Цена Авто».