Российские автовладельцы: кто они и какие автомобили предпочитают?

Агентство «АВТОСТАТ» провело масштабное исследование, в результате которого сложилось полное представление о российских автовладельцах - их возрасте, предпочтениях и некоторых других особенностях. В частности, подтвердилось, что среди тех, кто сегодня находится за рулем автомобиля, мужчины составляют большинство (более 68%). Количество женщин-автовладелиц в нашей стране почти достигло одной трети (31,7%) от общего числа.

Средний возраст автовладельца в России - 47 лет. Однако если посмотреть более детально, становится очевидным, что в общей своей массе автоледи немного моложе: средний возраст мужчин - 48 лет, женщин - 45 лет. При этом, как показывает исследование, у обеих категорий самый активный возраст для вождения выпадает на 38 лет - сегодня это самый многочисленный «возрастной сегмент» среди водителей.

Эксперты также проанализировали средний возраст владельцев по маркам автомобилей. Так, в число самых «молодежных» марок попали MINI, BMW, KIA - показатели среднего возраста их владельцев находятся в диапазоне 42 - 44 года. А наиболее возрастными марками можно считать Chevrolet и Suzuki (52 - 54 года).

Что касается гендерных различий в выборе авто, то в пятерке самых «мужских» марок эксперты отметили массовые УАЗ, Chevrolet, LADA, Haval, Geely - в автомобилях этих брендов мужчины занимают долю 73 - 85%. Прекрасный пол, как оказалось, более склонен к «премиум»: MINI, Porsche, Bentley, Jaguar, Lexus (доля владелиц в этих брендах составляет не менее 50%).

О том, во сколько обходится владение мужским или женским автомобилем, можно рассчитать при помощи соответствующего Калькулятора.