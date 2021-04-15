Как и почему растет рынок электромобилей в России?

Рынок электромобилей в России - как первичный, так и вторичный - на протяжении последних нескольких лет показывает рост, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ». Представленный на картинке график ярко демонстрирует, как ситуация в данном сегменте менялась от месяца к месяцу.

Так, в 2020 году в целом россияне купили 5274 подержанных и 687 новых электрокаров, что на 60% и 95% соответственно превышает показатели 2019 года. А в 1 квартале 2021 года жители нашей страны приобрели 1273 подержанных и 307 новых автомобилей на электротяге. Это на 46% и почти в 6 раз больше, чем в январе - марте 2020 года.

На графике видно, что рынок электрокаров стал расти активнее с середины 2020 года. По рынку подержанных автомобилей эксперты во многом связывают рост с отменой таможенных пошлин на электрокары при их ввозе на территорию ЕАЭС (вступило в силу 4 мая 2020 года), по рынку новых - с появлением в линейке новых моделей, таких как Audi e-tron и Porcshe Taycan.

Если ориентироваться на статистику 1 квартала, то на российском рынке насчитывается уже 14 моделей новых электромобилей, покупаемых жителями РФ. И тон здесь задают как раз новички. Так, Porsche Taycan был приобретен в количестве 135 экземпляров, Audi e-Tron - 62 единиц, а вместе они составили более 60% рынка. На «вторичке» в модельном рейтинге львиную долю (85%) традиционно занимает Nissan Leaf, активно ввозимый из Японии.

Еще один тренд, отмеченный экспертами в данном сегменте - структура внутри него меняется: если в 2020 году на 1 новый электромобиль в России приходилось почти 8 с пробегом, то по итогам первого квартала 2021 года это соотношение уже фактически составило 1 к 4.

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