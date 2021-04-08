Динамика авторынка России в 1 квартале 2021 года

Падение продаж новых автомобилей в России по итогам января – марта 2021 года (-2,8%, согласно данным АЕБ), коснулось только массового сегмента рынка. Премиальный, напротив, продемонстрировал рост.

Так, в массовом сегменте реализация машин упала на 3,8% до 332,7 тыс единиц. Тем не менее, у двенадцати брендов, входящих в ТОП-25 по объему продаж, отмечена положительная динамика. Самый грандиозный рост по итогам трех месяцев показал немецкий Opel (в 13,5 раза), однако эксперты связывают это с низкой базой прошлого периода: в количественном отношении продажи Opel выросли с 20 экземпляров до 271.

Китайский Chery в 1 квартале реализовал автомобилей в 3,7 раза больше, чем в январе – марте 2020-го. Неплохо подросли и другие «китайцы»: у Haval продажи увеличились на 62%, у FAW – на 53,4%, у Geely – на 41,5%. Кроме них, хороший рост показали еще французский Peugeot (+54,8%).

Тринадцать из 25 марок оказались «в минусе». Самое сильное падение среди них имеют китайский Lifan (-46,9%), а также японские Isuzu (-46,4%) и Mitsubishi (-44,6%). Почти на четверть снизилась реализация автомобилей у брендов Nissan, Honda, УАЗ.

Премиальный сегмент вырос на 4,5% до 39,3 тыс. штук. Здесь большинство брендов сумели нарастить продажи. Лучше других с этим справился американский Cadillac, объем реализации которого в 1 квартале 2021 года увеличился на 73%. Более 10% роста показали также Porsche (+15,5%), Lexus (+12,8%) и Mercedes-Benz (+10,4%).

Отрицательная динамика рынка зафиксирована у 4 из 13 премиальных брендов. Это Jaguar (-72%), Jeep (-19,8%), Land Rover (-19,6%) и MINI (-6,1%).

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