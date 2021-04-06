Какова доля премиальных автомобилей в парке РФ?

В России насчитывается чуть более 3 млн машин премиум-сегмента, что составляет 7% от общего объема парка легковых автомобилей. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки пресс-конференции «Автомобильный парк: на чём ездят россияне?» (видеозапись доступна по ссылке).

В зависимости от региона или федерального округа доля премиальных автомобилей заметно отличается. Если в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 15% и 13% соответственно, то в округах РФ оказывается менее 10%. Причем минимальный показатель среди всех 8 округов наблюдается на Дальнем Востоке – 3%. А у входящей в его состав Еврейской АО доля премиум в парке ниже всего в стране (1,7%).

Впрочем, в ряде субъектов РФ доля премиальных машин даже выше, чем в Москве и Питере. Так, в Калининградской области зафиксирован наибольший такой показатель – 25%. Иными словами, в самом западном российском регионе каждый четвертый автомобиль относится к премиум-сегменту.

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