Как изменилась структура парка по типу кузова за 10 лет?

Седан остается самым распространенным типом кузова среди легковых автомобилей в России, но его доля за последние 10 лет заметно сократилась. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки пресс-конференции «Автомобильный парк: на чём ездят россияне?» (видеозапись доступна по ссылке).



Если на начало 2011 года на долю седанов приходилось более половины (52%) всех легковых автомобилей, то на 1 января 2021 года им принадлежало уже 42% парка. При этом столь же ощутимо за это время выросла доля машин в кузове «универсал» - с 22% до 33%. Иными словами, сейчас этой каждый третий автомобиль. Эксперты агентства связывают это с высокой популярностью кроссоверов на нашем рынке.

Доля хэтчбеков и лифтбеков за 10 лет подросла не столь ощутимо – с 19% до 22%. А у остальных типов кузова она уменьшилась с 7% до 3%.

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