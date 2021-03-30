Как изменилась структура парка по типу кузова за 10 лет? | АВТОСТАТ

Как изменилась структура парка по типу кузова за 10 лет?

0
Как изменилась структура парка по типу кузова за 10 лет?
Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2021
Все оперативные данные

Седан остается самым распространенным типом кузова среди легковых автомобилей в России, но его доля за последние 10 лет заметно сократилась. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки пресс-конференции «Автомобильный парк: на чём ездят россияне?» (видеозапись доступна по ссылке).

Если на начало 2011 года на долю седанов приходилось более половины (52%) всех легковых автомобилей, то на 1 января 2021 года им принадлежало уже 42% парка. При этом столь же ощутимо за это время выросла доля машин в кузове «универсал» - с 22% до 33%. Иными словами, сейчас этой каждый третий автомобиль. Эксперты агентства связывают это с высокой популярностью кроссоверов на нашем рынке.

Доля хэтчбеков и лифтбеков за 10 лет подросла не столь ощутимо – с 19% до 22%. А у остальных типов кузова она уменьшилась с 7% до 3%.

Больше информации о российском автопарке вы найдете здесь.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипарк

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно