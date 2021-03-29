Почти 60% легковых автомобилей в России - старше 10 лет

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года в России насчитывается 45 млн легковых автомобилей. Таким образом, за последнее десятилетие их число выросло на 12 млн единиц, или на 36%.

В настоящее время средний возраст парка легковых автомобилей в РФ составляет почти 14 лет. Такие данные привел директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков на пресс-конференции «Автомобильный парк: на чём ездят россияне?» (видеозапись доступна по ссылке).

Мы же решили разложить сам парк по возрастным категориям и сравнить их с тем, что было 10 лет назад.

Оказалось, что в нашей стране наиболее заметно уменьшилась доля относительно «свежих» машин. Так, в категориии до 3-х лет включительно она упала с 16% до 10%. А у автомобилей в возрасте от 4-х до 6-ти лет данный показатель сократился почти вдвое - с 17% до 9%. Кроме этого, стоит отметить и снижение доли старых машин, т.е. пребывающих в возрасте старше 20-ти лет. На начало нынешнего года она составила 21%, а 10 лет назад была равна 24%.

А вот в трех других категориях этот показатель, напротив, увеличился. По легковым автомобилям от 7-ми до 10-ти лет доля выросла с 16% до 22%, от 11-ти до 15-ти лет - с 16% до 23%, от 16-ти до 20-ти лет - с 11% до 15%.

Таким образом, доля легковых автомобилей старше 10 лет за это время поднялась с 51% (в 2011 году) до 59% (в 2021 году).

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Графика: Дмитрий Лавренёв