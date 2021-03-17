Сколько легковых автомобилей числится в федеральных округах России?

На начало 2021 года в России насчитывалось 45 млн легковых автомобилей. Такие данные были озвучены в ходе пресс-конференции «Автомобильный парк: на чем ездят россияне?». При этом размер парка может существенно меняться от региона к региону.

Так, более четверти (28%) всех легковых автомобилей в стране зарегистрировано в Центральном ФО. Здесь «проживает» 12,7 млн машин, половина из которых приходится на Москву (3,6 млн. шт.; 8%) и Подмосковье (2,74 шт.; 6%).

Каждый пятый российский автомобиль (20%) числится в Приволжском ФО, в парке которого насчитывается 9,03 млн машин. Больше всего автомобилей здесь зарегистрировано в Башкортостане (1,29 млн шт.; 3%), Татарстане (1,29 млн шт.; 3%) и Самарской области (1,06 млн шт.; 2%).

Третий по объему парк в стране находится в Сибири, где «прописано» 5,21 млн автомобилей (12%). При этом ни один из сибирских регионов не попал в десятку крупнейших по этому показателю.

Сопоставимые размеры парков имеют Северо-Западный и Южный федеральные округа – 4,56 и 4,54 млн автомобилей соответственно. На их долю приходится по 10%, а больше всего машин здесь зарегистрировано в Краснодарском крае (1,93 млн шт.; 4%), Санкт-Петербурге (1,71 млн шт.; 4%) и Ростовской области (1,36 млн шт.; 3%).

На Урале числится 4,04 млн машин (9%), а самый крупный парк здесь в Свердловской (1,37 млн шт.; 3%) и Челябинской (1,13 млн шт.; 3%) областях.

Наконец, меньше всего автомобилей на Дальнем Востоке и Северном Кавказе – 2,62 млн. шт. (6%) и 2,3 млн шт. (5%) соответственно.

Больше информации о парке легковых автомобилей в России можно получить здесь.