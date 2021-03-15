Насколько вырос средний размер автокредита в России?

Размеры автокредитов в нашей стране продолжают расти - как в отношении новых легковых автомобилей, так и по автомобилям с пробегом. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», проанализировав рост средних размеров кредитов за последние три года.

Так, в 2017 году средний размер кредита на на покупнку новых автомобилей составлял 658 тысяч рублей, в 2020-м - он вырос до 905 тысяч рублей. На вторичном рынке за три года аналогичный показатель увеличился с 522 тысяч до 620 тысяч рублей.

В абсолютном значении размер автокредита на новые автомобили за 2017 - 2020 гг. вырос гораздо больше, чем на вторичном рынке (разница в росте 247 тысяч рублей против 98 тысяч рублей). То же самое относится и к процентному соотношению. Если средний размер кредита на новые автомобили за три года вырос на 38%, то на подержанные - на 19%.

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автокредитования? Об этом и многом другом расскажут эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 апреля. Подробности – здесь.