Как отреагируют автовладельцы, если отменят 50%-ную скидку на оплату штрафов ГИБДД?

Возможность оплатить штраф ГИБДД с 50%-ной скидкой (введена в России с 1 января 2016 года) все чаще становится предметом критики отдельных чиновников и целых министерств и ведомств. Скидки вводили, чтобы увеличить и ускорить собираемость штрафов, однако тем самым снизили ощутимость наказания по целому ряду серьезных нарушений на дороге. Споры стали более активными после того, как Минюст опубликовал проект нового Кодекса административных нарушений, в котором некоторые штрафы выросли сразу в несколько раз.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с «За рулем» решили выяснить, что думают по этому поводу автовладельцы и не спровоцирует ли отмена льготы рост числа неплательщиков. Онлайн-опрос проводился в марте 2021 года, в нем приняло участие более 1000 человек.

Интересно, что почти каждый четвертый (25,9%) респондент признался, что сегодня оплачивает наложенные штрафы ГИБДД только благодаря объявленной скидке и без этой льготы платить просто откажется.

Тем не менее, оставшиеся – народ законопослушный и, нравится им или не нравится существующий порядок, но оплачивать штрафы будут при любом раскладе. При этом 45,3% опрошенных будут нести наказание, хоть и выступают против отмены скидок. А 17% оплачивает штрафы всегда, но их больше волнует грядущее повышение размеров денежных взысканий.

Интересно, что 11,8% респондентов выказало полное равнодушие к такой, казалось бы, горячей теме. Для них и скидки, и повышения штрафов не актуальны: эти водители просто умеют ездить аккуратно, не зарабатывая наказания. «У меня нет штрафов, мне все равно», - ответили такие автовладельцы.

Комментирует шеф-редактор сайта «За рулем» Константин Васильев:

- Полагаю, как маркетинговый инструмент, возможность получить скидку при покупке в ограниченное время работает. То есть, привлекает больше покупателей: прибавка происходит за счет людей, которые хотели бы купить тот или иной товар, но не могут себе это позволить. А со скидкой могут. Мне сложно представить себе человека, который рассуждает аналогичным образом в отношении оплаты штрафа: мол, 1500 рублей для меня дороговато, а вот 750 рублей я могу себе позволить – оплачу, пожалуй. В первом примере человек сам хочет что-то купить, а оплачивать штраф не хочет никто. Скидка может лишь ускорить процесс оплаты, но разве это что-то меняет? Нет.

Так что, на мой взгляд, 50% скидки на оплату штрафа – весьма спорный эксперимент, который отчасти должен был облегчить труд судебных приставов, либо попытка манипулирования статистикой. Кстати, Счетная палата в свое время проанализировала отчетность за 2015 – 2016 годы (скидку ввели 1 января 2016-го) и пришла к выводу, что собираемость штрафов не повысилась. Охотно верю.

Есть и негативный эффект: с введением скидки законодатели фактически снизили вдвое штраф за самое массовое нарушение ПДД – превышение скорости на величину от 20 до 40 км/ч. В совокупности с нештрафуемыми +20 км/ч к разрешенной скорости это расхолаживает безответственных или неопытных водителей.

Приведу личный пример: проживая в Московском регионе (где концентрация камер фиксации нарушений максимальная по стране), я получаю, в среднем, 2 – 3 штрафа в год. И, как правило, все они - следствие невнимательности за рулем. Конечно, мне приятно иметь возможность заплатить вдвое меньше, но это никак не влияет на само решение платить/не платить, не влияет и на сроки оплаты или манеру вождения. Полагаю, схожая ситуация и у большинства других водителей в нашей стране.