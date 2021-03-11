Где в России лучше продаются автомобили?

В 2020 году в России на каждую тысячу жителей в среднем приходилось 48 проданных автомобилей. Из них - 10 новых, а соответственно 38 - с пробегом. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть, как эта ситуация выглядит в федеральных округах и столичных городах.

Оказалось, что самым активным в этом плане в 2020 году был рынок Уральского федерального округа: здесь число проданных на 1000 жителей автомобилей было самым высоким - 53 штуки. Второе место по данному показателю разделили между собой Дальневосточный и Сибирский федеральные округа (по 51 шт.). Далее следуют Северо-Западный, Центральный и Южный ФО (по 50 шт.). Меньше всего в пересчете на 1000 жителей в прошлом году продавалось автомобилей в Северо-Кавказском ФО (41 шт.).

Еще более интересную картину получили эксперты, когда решили выделить из суммарных результатов рынка новые машины. Здесь в лидерах остался Уральский ФО, но к нему присоединился соседний Приволжский ФО (12 автомобилей на 1000 жителей в обоих округах). А вот ДФО, который по суммарным итогам первичного и вторичного рынков был на втором месте, в этом рейтинге скатился на последнее: здесь число новых автомобилей на 1000 жителей составило всего 3. Это в несколько раз ниже, чем в целом по России (10 шт.). При этом Дальний Восток, безусловно, лидирует по числу купленных на 1000 жителей подержанных автомобилей: 48 единиц.

Москву и Санкт-Петербург эксперты решили рассмотреть отдельно. И здесь тоже получили любопытные результаты. Так, например, оказалось, что в Санкт-Петербурге в 2020 году продавалось больше новых автомобилей в пересчете на 1000 жителей, чем в Москве (16 против 15 шт.) и в целом по России (16 против 10 шт.). А вот Москва продемонстрировала минимальный результат по купленным автомобилям с пробегом (всего 21 шт. на 1000 жителей). К тому же она показала и минимальный результат по России в суммарном количестве (новые и с пробегом) - только 36 машин на 1000 жителей.

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