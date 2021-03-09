Какие SUV являются самыми популярными в РФ за 10 лет?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, каких автомобилей сегмента SUV за последние 10 лет продавалось на российском авторынке больше других. В результате на основании данных АЕБ был составлен ТОП-10 таких моделей. Его возглавил французский кроссовер Renault Duster, проданный в течение 2011 - 2020 гг. в количестве 451,1 тыс. штук.

На втором месте - отечественный внедорожник LADA 4x4 с объемом продаж за этот же период времени в 395,7 тыс. единиц. В тройку лидеров попал и внедорожник Chevrolet Niva с результатом 374 тыс. машин. Порог в 300 тысяч реализованных автомобилей преодолел также японский кроссовер Toyota RAV4 (322 тыс. шт.), который занял в рейтинге четвертое место. На пятой позиции - корейский Hyundai Creta (289,8 тыс. шт.).

В ТОП-10 по итогам продаж за 10 последних лет также вошли KIA Sportage (280,2 тыс. шт.), Volkswagen Tiguan (254,9 тыс. шт.), Nissan Qashqai (248,6 тыс. шт.), Nissan X-Trail (222,6 тыс. шт.) и Mitsubishi Outlander (206,8 тыс. шт.).

Эти автомобили (и не только) можно найти в автосалонах проверенных дилеров.