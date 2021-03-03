Выбор моторных масел: ТОП-10 марок, в которых уверены автовладельцы

Автовладельцы при выборе моторного масла для своего автомобиля учитывают множество факторов, таких как: цена, качество, бренд, личный опыт использования, рекомендации автопроизводителя или работников автосервиса, а также многие другие.
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Четвертая волна» решили выяснить, какие марки моторных масел респонденты приобретали, потому что уверены в их оригинальности и в том, что эти марки не подделывают.
Рейтинг брендов моторных масел, приобретенных по этой причине, возглавляет Genesis. Каждый четвертый автовладелец, использующий эту марку масла, уверен в ее оригинальности.
На второй строчке находится моторное масло Nissan – в его качестве уверены более 22% автовладельцев. На третьей позиции – моторное масло Kixx с показателем около 22%.
Кроме того, более 20% голосов респондентов набрали марки Mannol, Motul, ZIC и Toyota.
Более подробно узнать о том, как россияне выбирают моторное масло, можно здесь.
Графика: Дмитрий Лавренёв