Выбор моторных масел: ТОП-10 марок, в которых уверены автовладельцы

Автовладельцы при выборе моторного масла для своего автомобиля учитывают множество факторов, таких как: цена, качество, бренд, личный опыт использования, рекомендации автопроизводителя или работников автосервиса, а также многие другие.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Четвертая волна» решили выяснить, какие марки моторных масел респонденты приобретали, потому что уверены в их оригинальности и в том, что эти марки не подделывают.

Рейтинг брендов моторных масел, приобретенных по этой причине, возглавляет Genesis. Каждый четвертый автовладелец, использующий эту марку масла, уверен в ее оригинальности.

На второй строчке находится моторное масло Nissan – в его качестве уверены более 22% автовладельцев. На третьей позиции – моторное масло Kixx с показателем около 22%.

Кроме того, более 20% голосов респондентов набрали марки Mannol, Motul, ZIC и Toyota.

Более подробно узнать о том, как россияне выбирают моторное масло, можно здесь.

Графика: Дмитрий Лавренёв