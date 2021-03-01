Кроссоверы KIA Seltos и Skoda Karoq: что думают о них владельцы?

Модели Skoda Karoq и KIA Seltos вышли на российский рынок практически одновременно - в феврале и марте 2020 года соответственно. При этом чешский кроссовер закончил прошлый год с результатом, превышающим 15,5 тыс. реализованных автомобилей, а корейский - порядка 13 тыс. единиц. В чем секрет такой популярности? Это выяснили специалисты агентства «АВТОСТАТ» в ходе проведения онлайн-опроса. Участие в нем приняли более 360 посетителей клубов Skoda Karoq и KIA Seltos, которые поделились своими впечатлениями об этих моделях.

Интересно, что главной причиной для покупки владельцы обоих кроссоверов считают оптимальное сочетание их цены и качества. За это проголосовали 40% тех, кто купил KIA Seltos, и 41,2% из тех, кто владеет Skoda Karoq. Хозяева KIA Seltos также отметили привлекательный внешний вид (35,7%) и современность автомобиля (14,8%). Владельцы Skoda Karoq подчеркнули его динамику (19,6%) и комфорт (14,7%).

На вопрос, почему не стоит покупать эти кроссоверы, респонденты ответили также единодушно – из-за высокой стоимости. При этом вопрос цены более остро стоит для владельцев Skoda Karoq (24,2%), чем для хозяев KIA Seltos (14,4%). Это вполне объяснимо, если учесть, что средневзвешенная цена Karoq почти на 100 тысяч выше, чем у Seltos – 1 млн 590 тыс. руб. против 1 млн 490 тыс. руб.

К другим «минусам» KIA Seltos участники опроса отнесли качество шумоизоляции (13,5%) и качество сборки/деталей (10,8%). У Karoq недовольство вызвали низкий клиренс (22,2%) и недостаточное оснащение (13,4%).

Тем не менее, 33,3% владельцев Seltos и 29,7% хозяев Karoq считают их автомобилями мечты. Как следствие, обе модели имеют положительный индекс NPS – 16,2% и 24,7% соответственно.

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