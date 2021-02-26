Динамика продаж автомобилей по сегментам в январе 2021 года

В первый месяц года продажи новых легковых автомобилей в России составили 94,7 тыс. единиц, что на 4,8% меньше по сравнению с результатом годичной давности. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что положительная динамика зафиксирована только в трех сегментах - E (+22,6%), Coupe/Cabriolet (+12,4%) и SUV (+0,4%).

Автомобилей сегмента SUV в первый месяц года было продано 47,5 тыс. штук, что составило 50,1% от общего объема реализации. Лидерство среди кроссоверов и внедорожников удерживает Hyundai Creta (5,7 тыс. шт.), а в первую тройку по итогам января, хоть и с большим отставанием, попали еще Renault Duster и LADA Niva (2,9 тыс. и 2,8 тыс. шт. соответственно).

Реализация автомобилей второго по величине сегмента - В - в январе немного упала (-3,9% до 36,2 тыс. шт.). Сегмент В занял 38,2% рынка. Отметим, что в ТОП-3 здесь сменился лидер: теперь возглавляет первенство корейский KIA Rio (7,8 тыс. шт.), за ним идут отечественные LADA Granta (7,7 тыс. шт.) и LADA Vesta (6,3 тыс. шт.).

Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 5%. Отметим также, что самое глубокое падение в январе продемонстрировали продажи машин сегмента С (-49,6%).

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.