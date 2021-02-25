Что думают об автомобилях Renault их владельцы?

Renault входит в ТОП-5 самых популярных марок из числа представленных в России. Три ее модели по итогам 2020 года вошли в ТОП-20 самых продаваемых на российском рынке. Мы решили узнать, а как оценивают автомобили бренда их владельцы. С этой целью специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Renaultfan Club был проведен соответствующий опрос*. Его результаты приведены в виде инфографики.

Оказалось, что у 29% опрошенных предыдущим автомобилем тоже был Renault, 20% (суммарно) респондентов – «пересели» на автомобили французского бренда с корейской KIA и отечественной LADA. Еще у примерно 9% участников исследования раньше был Chevrolet, у 6% - Hyundai.

В качестве альтернативы при покупке многие рассматривали модели Hyundai (43%), KIA (37%), Nissan (25%), Skoda (17%) и LADA (9%), однако остановили свой выбор на Renault. При этом каждый второй сделал это из-за оптимального соотношения цены и качества. Почти каждый четвертый (23%) респондент указал, что ему нравится дизайн автомобиля, которым владеет, а 9% ценят его за надежность.

Тем не менее, у 17% есть претензии к качеству сборки автомобиля, каждый десятый (11%) - остался не слишком доволен материалами отделки в интерьере, 7% - считают, что у их автомобиля недоработанная мультимедийная система, еще 7% - хотели бы уменьшить расход топлива. Поэтому основное пожелание производителю, высказанное участниками опроса: улучшить качество сборки и деталей.

Также отметим, что индекс NPS у марки Renault составляет -10,3%. Напомним, что для расчета этого показателя используется специальная формула, базирующаяся на результатах ответа респондентов на вопрос: «Порекомендуете ли вы автомобиль, используемый в настоящее время, своим друзьям, коллегам, знакомым?». Как отмечают специалисты агентства «АВТОСТАТ», показатель NPS – это не столько оценка качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности маркой, сколько оценка самой марки на перспективу и ее коммуникационной составляющей. Чем выше NPS марки, тем больше позитивной информации о ней транслируют потребители и тем больше положительной информации о ней получает рынок.

Полный список дилеров Renault (и не только по городам РФ) - смотрите здесь.

* Опрос проводился со 2 ноября по 3 декабря 2020 года, в нем участвовало более 250 респондентов.