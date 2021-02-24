Какие марки зимних шин рассматривают автовладельцы для следующей покупки?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020». Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Четвертая волна» решили выяснить, какие марки зимних автомобильных шин будут рассматривать автовладельцы в качестве следующей покупки. При выборе брендов шин респонденты отмечали только одну марку, которой, скорее всего, отдадут свое предпочтение.

Лидером рейтинга зимних шин, рассматриваемых для следующей покупки, при «единственном» выборе респондентов, оказался Nokian. Его отметили более 16% опрошенных. На второй позиции находится Bridgestone со значением 13,4%. Третье место в рейтинге – у бренда Michelin (10,4%).

На четвертой позиции, с небольшим отставанием от тройки лидеров, расположился Cordiant с показателем 8,4%. Пятую строчку занимает марка Yokohama. Ее готовы рассматривать при следующей покупке зимних шин 7,6% участников опроса. Шины отечественного бренда «КАМА» занимают шестое место – их рассматривают в качестве варианта на будущее около 7% участников опроса. Остальным брендам зимних шин респонденты отдали менее 6% голосов.

Помимо марок шин, рассматриваемых в качестве следующей покупки, в новом отчете содержится также немало других показателей, характеризующих предпочтения российских автовладельцев в выборе и эксплуатации автомобильных шин: узнаваемость брендов шин; марки шин, используемые в настоящее время; индекс повторной покупки; индекс потребительской лояльности и др.

Графика: Дмитрий Лавренёв