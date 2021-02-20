Какой была структура российского авторынка в 2020 году?

В 2020 году в России было продано 1,49 млн новых легковых автомобилей, представленных 290 моделями (по данным АЕБ). Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили разложить этот объем на классы и вот что получилось.

Около половины (48,5% или 720,8 тыс. шт.) реализованных машин приходится на кроссоверы и внедорожники, которых на российском рынке в минувшем году насчитывалось в количестве 151 модели. При этом наиболее крупным подсегментом среди них оказывается SUV (C), доля которого составляет 21,3%. Его основу составляют такие модели как Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, KIA Sportage.

Вторым по объему продаж является сегмент В с долей 37,6%. Интересно, что в него входят всего лишь 20 моделей, который за весь год разошлись суммарным тиражом в 558,9 тыс. единиц. Автомобили В-класса остаются наиболее доступными и самыми популярными в России. Это LADA Granta и Vesta, KIA Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris…

По количеству моделей сегмент В уступает многим, кроме пикапов (8), LAV/MPV (7) и А (5). Даже среди купе и кабриолетов продается больше моделей! Более наглядно структура российского рынка по классам и моделям представлена на картинке.

Найти все эти автомобили можно в салоанах проверенных дилеров.

Графика: Дмитрий Лавренёв