Как изменились дилерские сети автопроизводителей в 2020 году?

На начало 2021 года в России, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», насчитывается 3210 автодилеров*, что на 160 меньше, чем было в прошлом году. Такие данные были озвучены на форуме автомобильного бизнеса «ForAuto-2021. Итоги и прогнозы авторынка» (полная видеозапись онлайн-трансляции доступна здесь). Снижение числа дилеров объясняется тем, что было расторгнуто 513 дилерских контрактов, а новых заключено – 353.

Так, самую крупную дилерскую сеть в России сейчас имеет отечественная марка LADA. В январе 2021 года в ней насчитывалось 299 автоцентров. Кроме нее в ТОП-5 крупнейших сетей вошли корейские KIA (199 ДЦ) и Hyundai (190 ДЦ), французский Renault (152 ДЦ) и немецкий Volkswagen (128 ДЦ).

Наибольшее увеличение числа дилеров за год наблюдалось у китайских брендов. Лидируют здесь Chery и Changan, чьи сети за минувший год пополнились 34 новыми автоцентрами. В пятерку самых быстрорастущих также попали Geely (+20 новых ДЦ), Haval и FAW (по +18 новых ДЦ).

Однако есть марки, которые, напротив, сократили или полностью ликвидировали свои дилерские сети. Например, в первом полугодии 2020 года произошел процесс интеграции внедорожника Chevrolet Niva в линейку LADA, что привело к сокращению 122 дилерских центров, которые ранее занимались продажей и обслуживанием этой модели. Также завершил свою деятельность в России китайский Hawtai (-38 ДЦ). На 35 ДЦ меньше стало у Lifan, на 31 – у Ravon, на 23 – у Datsun.

Также стоит отметить, что в прошлом году продажи автомобилей в одном дилерском центре снизились в среднем на 21 автомобиль. При этом в массовом сегменте это снижение было более ощутимым – на 25 автомобилей, а в премиальном – всего на 3.

* По продаже и обслуживанию легковых автомобилей, без учета отдельных сервисных центров