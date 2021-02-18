В 2020 году Россия вошла в ТОП-10 мировых авторынков

В рейтинге крупнейших мировых авторынков России удалось заметно улучшить свои позиции – по итогам 2020 года наш рынок вошел в ТОП-10. Такие данные в своем докладе на форуме автобизнеса «ForAuto-2021. Автомобильный рынок: итоги и прогнозы» привел директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков (полная видеозапись форума доступна по ссылке).

Напомним, что в 2020 году объем российского авторынка составил 1,6 млн новых легковых автомобилей и LCV, что на 9,1% меньше, чем в 2019-м. Несмотря на падение, его показатель был не таким глубоким, как у целого ряда других стран. Лучше, чем в России, выглядела ситуация в Китае, авторынок которого снизился на 1,9%. А в Южной Корее он даже вырос (+5,8%).

У других участников ТОП-10 падение рынка превысило 10%. К примеру, в Канаде и Италии рынки рухнули на 28% – продажи автомобилей в этих странах оказались меньше, чем в России. Это позволило нашей стране переместиться в рейтинге с 12-го места (в 2019 году) на текущее 10-е. Более того, российский авторынок едва не догнал британский (1,63 млн шт.; 9-е место) и французский (1,65 млн шт.; 8-е).

Что касается остальных стран, то крупнейшим авторынком в мире остается Китай – в минувшем году здесь продали более 25 млн автомобилей. США – на втором месте (14,59 млн шт.), Япония – на третьем (4,6 млн шт.). Результаты других представлены на картинке. Всего же общемировые продажи автомобилей в 2020 году составили 77,7 млн единиц, что на 14% ниже результата 2019 года.

Какие модели могут появиться на российском авторынке – смотрите в «Календаре новинок».