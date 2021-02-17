Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в январе 2021 года

По итогам января 2021 года в России было продано немногим более 100 тысяч новых легковых автомобилей и LCV. Это на 3,9% меньше, чем за тот же месяц 2020 года. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть январские итоги авторынка более детально.

Лидерство на российском рынке по-прежнему удерживает отечественная марка LADA – в начале нынешнего года ее продажи составили 21857 единиц, показав небольшой рост (+0,3%). Таким образом, ее доля оказалась равной 21,7%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды KIA (15051 шт.) и Hyundai (10949 шт.), но если первый из них демонстрирует рост (+0,6%), то у второго – снижение (-3,9%).

В ТОП-10 марок половина показывает рыночное падение, при этом самое сильное отмечено у Nissan (-33,7%). Остальные пять имеют положительную динамику, а лучше всех тут отличился BMW (+14,6%).

В модельной структуре российского рынка в январе произошла смена лидера. На этот раз первенство завоевала KIA Rio, которая была продана в количестве 7763 экземпляров – на 24% больше, чем в январе 2020-го. На одну позицию ниже опустились модели отечественной марки LADA – Granta (7720 шт.) и Vesta (6347 шт.), которые продемонстрировали падение (на 8,9% и 15,4% соответственно).

В ТОП-5 здесь попали и два представителя Hyundai – кроссовер Creta (5701 шт.; +6%) и седан Solaris (3481 шт.; +2,1%), которые находятся «в плюсе». Также отметим, что наилучшую рыночную динамику в ТОП-20 имеет Renault Duster (+62,9%), а сильнее всего упала реализация у KIA Sportage (-28,1%).

Эти (и другие) автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.