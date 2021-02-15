Динамика российского авторынка в январе 2021 года

В январе российский авторынок показал падение (-4,2% к январю 2020-го, по данным АЕБ), но при этом оно затронуло лишь массовый сегмент, в то время как премиальный показал рост. Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, продажи новых автомобилей массового сегмента, на который пришлось почти 90% всего рынка, в начале года снизились на 5,1%. Если же рассматривать ТОП-25 брендов этого сегмента по объему реализации, то примерно половина (12) тоже оказалась «в минусе». Интересно, что кроме Hyundai и Volkswagen, у которых падение продаж оказалось в пределах 10%, остальные марки «просели» более чем на 15%.

Из тех массовых брендов, что демонстрируют рост, лучше всех отличился Chery – реализация машин у китайского производителя в январе выросла в 4,6 раза. Peugeot в прошлом месяце прибавил 74%, Fiat – 33%, Haval – 28%. Отметку в +10% преодолели также Mazda и FAW.

Продажи премиальных автомобилей в январе увеличились на 10,8%, а их общая доля даже чуть превысила 10%. При этом подавляющее количество (8 из 13) марок тут показывает положительную динамику. Кроме Jeep и Land Rover, другие бренды нарастили объемы реализации. И если Volvo и Porsche – более чем на половину, то Cadillac – в 2,2 раза.

Infiniti в январе повторил результат годичной давности, соответственно, динамика нулевая. В отрицательную зону попали Mercedes-Benz, MINI, Jaguar и Genesis, причем у последних трех марок продажи рухнули более чем на 20%.

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