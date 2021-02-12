Соотношение первичного и вторичного авторынков в 2020 году

По итогам 2020 года в России на 1 новый купленный легковой автомобиль пришлось 3,8 автомобилей с пробегом. Такие данные озвучил директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков на пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка - 2020» (запись доступна по ссылке).

«Благодаря» тому, что прошлый год стал для автомобильного рынка испытанием на прочность, это соотношение существенно менялось от месяца к месяцу. Так, в январе 2020-го этот показатель был на уровне 1:3,5, а к марту на фоне роста обоих рынков достиг своего минимального значения - 1:2,7.

Максимальный разрыв между новыми и подержанными автомобилями ожидаемо был зафиксирован в мае, когда работа многих дилерских центров была прервана из-за пандемии. Фактически в этот период на один новый автомобиль приходилось около пяти с пробегом (1:4,9). В дальнейшем разрыв постепенно сокращался и в декабре 2020-го вернулся на уровень начала года – 1:3,5.

Всего же по итогам 2020 года объем рынка новых автомобилей в России составил 1 млн 461 тыс. шт., а рынка автомобилей с пробегом – 5 млн 496 тыс. шт.

Каким будут продажи легковых автомобилей в 2021 году? Как рост цен на новые машины и их дефицит на складах дилеров повлияют на вторичный рынок? Узнать об этом можно будет на форуме «ForAuto-2021. Итоги и прогнозы авторынка». Программа мероприятия и регистрация для участя - здесь.

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