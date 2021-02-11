Что думают о KIA Seltos его владельцы?

Компактный кроссовер KIA Seltos появился на рынке в марте 2020-го и уже через два месяца вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей России. По прошествии нескольких месяцев владельцы этого кроссовера уже были готовы дать оценку его достоинствам, рассказать о недостатках и в целом поделиться впечатлениями. Узнать, что именно владельцы KIA Seltos думают о своем автомобиле, помог онлайн-опрос, который провели специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Seltos.Club.

Выяснилось, что каждый четвертый (26,0%) респондент, принимая решение о покупке KIA Seltos, рассматривал в качестве альтернативы кроссовер Hyundai Creta. Каждый пятый (20,5%) задумывался о покупке Nissan Qashqai или Skoda Karoq. 15% опрошенных колебались между KIA Seltos и KIA Sportage, а 10% задумывались о приобретении Volkswagen Tiguan.

Сегодняшние владельцы KIA Seltos считают, что его стоит купить из-за стильного дизайна – это отметили 41% участников опроса. Почти столько же (40%) уверены в том, что эта модель обладает оптимальным соотношением цены и качества. В тройку самых популярных достоинств вошел и современный внешний вид автомобиля – за него отдали голоса 15% респондентов.

Любопытно, что более трети опрошенных (35%) после нескольких месяцев владения автомобилем не смогли назвать причину, по которой его не стоит покупать. Примерно каждый седьмой остался недоволен высокой стоимостью (15%) или слабой шумоизоляцией (14%).

Стоит отметить, что на момент проведения опроса (октябрь - ноябрь 2020 года) индекс NPS кроссовера KIA Seltos составлял 16,2%.

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