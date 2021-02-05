Каково соотношение между новыми и автомобилями с пробегом в России?

По итогам 2020 года соотношение рынка новых и подержанных легковых автомобилей в России составило 1:3,8. Эти данные озвучил директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков на пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка - 2020» (запись доступна по ссылке).

Однако это соотношение может существенно меняться в зависимости от региона или округа. Так, наилучшее оно в Москве и в Санкт-Петербурге, где на один купленный новый автомобиль приходится примерно два с пробегом. Это почти вдвое ниже, чем в целом по стране.

При этом, чем дальше от столицы, тем вторичный рынок становится заметно больше первичного. К примеру, в Сибири это соотношение составляет 1:7,4, а на Северном Кавказе - 1:8,7. Максимальное же оно на Дальнем Востоке (1:17,4), жители которого отдают явное предпочтение подержанной технике из Японии.

В остальных же федеральных округах соотношение первичного и вторичного рынков схожее - на большей части России на один новый автомобиль приходится 3 - 4 с пробегом.

Другие итоги авторынка в 2020 году, а также прогнозы на 2021 год будут озвучены на форуме автобизнеса «ForAuto - 2021», который «АВТОСТАТ» проведет 17 февраля в режиме онлайн (подробности и регистрация - здесь).