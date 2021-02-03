Какие модели стали лидерами в подсегментах SUV в 2020 году?

Сегмент кроссоверов и внедорожников остается крупнейшим на российском рынке уже четвертый год подряд. Так, по оценке агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году его доля достигла 48,3% от общих продаж новых легковых машин. Это соответствует почти 721 тыс. реализованных SUV, что на 4% меньше, чем в 2019 году.

Такие данные приводят эксперты агентства в рамках подготовки к форуму «ForAuto-2021. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится 17 февраля. Между тем, сам сегмент настолько разнообразен, что целесообразно его делить на подсегменты и рассматривать каждый в отдельности.

Самую большую долю здесь занимают среднеразмерные кроссоверы и внедорожники, или SUV (C). На них приходится 44% от всех проданных новых SUV, что в количественном выражении составляет 316,3 тыс. автомобилей – чуть меньше (-0,3%), что и годом ранее. Лидером модельного рейтинга здесь снова стал Toyota RAV4.

Вторым по величине, с долей 28%, является подсегмент SUV (B), тираж которого в 2020 году составил 204,9 тыс. новых автомобилей (-1,7%). Самой популярной моделью здесь остается кроссовер Hyundai Creta, который уже не первый год лидирует в целом по сегменту SUV.

На долю подсегмента SUV (D) приходится 18% от всех новых кроссоверов и внедорожников в России, что эквивалентно 131,5 тыс. единиц. Бестселлером в этом классе стал Skoda Kodiaq. Эксперты отмечают, что данный подсегмент в 2020 году показал самое большое рыночное падение (-14%).

В прошлом году каждый десятый купленный кроссовер или внедорожник относился к подсегменту SUV (E). В количественном выражении это составляет 68,1 тыс. экземпляров (-5,8%), а лидером здесь оказался BMW X5.

Какие кроссоверы и внедорожники можно ждать на российском рынке в 2021 году – смотрите в «Календаре новинок».