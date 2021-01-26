Как оценивают кроссовер Chery Tiggo 4 его владельцы?

Автомобили Chery Tiggo 4, которые китайцы называют «смарт-кроссоверами» (умными кроссоверами), вышли на российский рынок не так давно - в 2019 году. Мы решили узнать, как оценивают их первые владельцы (прошло больше года), с какими автомобилями сравнивали при выборе и какие достоинства-недостатки уже заметили в процессе эксплуатации. С этой целью специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Chery-clubs.ru был проведен соответствующий онлайн-опрос. Его результаты мы приводим в виде инфографики.

Выяснилось, что, выбирая Tiggo 4, почти каждый четвертый (23,5%) в качестве альтернативы своему выбору рассматривал самый продаваемый в России кроссовер - Hyundai Creta. Еще 8,2% респондентов задумывались о покупке кроссоверов Geely Coolray или Renault Kaptur. Более 7% - сравнивали достоинства Tiggo 4 и LADA Vesta, а около 6% - задумывались о покупке Changan CS35.

Сегодня в качестве главных достоинств автомобиля на первое место его владельцы поставили оптимальное соотношение цены и качества: данное преимущество отметили 48% участников опроса. На втором по популярности месте оказался высокий клиренс автомобиля (7,6% указали этот параметр), на третьем - современный внешний вид (7,6%). И здесь уместно будет вспомнить, что автор дизайна модели, Джеймс Хоуп, работал раньше с такими брендами, как Ford, Chrysler и GM. Любопытно, что чаще всего владельцы Tiggo 4 называют свой автомобиль «тигром». 32% участников опроса считают, что владеют «автомобилем мечты».

Что касается недостатков, то более 15%, то есть практически каждый седьмой респондент, назвал слабость лакокрасочного покрытия, каждый десятый - пожаловался на стук в подвеске, а более 6% участников опроса - не устраивает маленький багажник.

Также стоит отметить, что на момент проведения опроса (октябрь - ноябрь 2020 года) индекс NPS кроссовера Chery Tiggo 4 составил 11,3%.

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