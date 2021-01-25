Какие марки имеют наибольшую долю покупок автомобилей юрлицами?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году корпоративными клиентами (юридическими лицами) в России было куплено 217,6 тыс. новых легковых автомобилей, что составляет 14,9% от общего объема рынка.

Однако, этот показатель сильно варьируется в зависимости от марки автомобиля. В рейтинг, составленный экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам прошлого года, вошли 20 брендов, у которых объем покупок новых легковых автомобилей юридическими лицами превысил 1000 единиц.

Самая высокая доля купленных юрлицами машин оказалась у отечественного бренда УАЗ – 51,3%, то есть фактически каждый второй автомобиль «ушел» к юрлицам. На втором месте, с заметным отставанием, находится немецкий Porsche с результатом 37,4%. Фактически «наступает ему на пятки» английский Land Rover (37,3%). В рейтинг также вошли еще две немецкие марки, более 30% продукции которых приобретается юридическими лицами – BMW и Mercedes-Benz.

Еще 7 брендов имеют в этом плане показатели выше, чем в среднем по рынку: Audi, Volvo, Chevrolet, Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda. Менее 15% своих машин передают юрлицам Renault, Nissan, LADA, KIA, Mitsubishi, Hyundai, Mazda и Haval.

Найти эти (и не только) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Примечание: данные подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.