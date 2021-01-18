Какие автомобили становились бестселлерами в РФ за последние 20 лет?

Второй год подряд самым популярным новым автомобилем в России становится LADA Granta. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что, помимо 2019 и 2020 годов, отечественная модель завоевывала титул бестселлера еще в 2013 – 2015 годах. Итого уже 5 раз.

Если рассматривать последние 20 лет, то «Гранта» по этому количеству уступает лишь «Классике», которая первенствовала 7 раз. Но, справедливости ради, в начале нулевых на нашем рынке было очень мало моделей, поэтому на долю «Классики» приходилось 19 – 24%.

Начиная с 2007 года, когда на российском рынке уже присутствовало много иномарок, доля модели-лидера составляет менее 10%. При этом в 2016 и 2017 годах иномаркам даже удалось подняться на высшую ступень пьедестала – это сделали корейские «атлеты» (Hyundai Solaris и KIA Rio соответственно).

Но уже в 2018 году звание бестселлера вернулось к LADA – впервые им стала модель Vesta. Более наглядно популярные автомобили в РФ за последние 20 лет представлены на картинке.

Какие-то из них можно найти и в салонах проверенных дилеров.