Динамика российского авторынка в 2020 году

Падение продаж новых автомобилей в России по итогам 2020 года (-9,1%, согласно данным АЕБ), коснулось обоих сегментов рынка – массового и премиального.

Так, в массовом сегменте, на долю которого пришлось чуть более 90% рынка, реализация машин упала на 8,9%. Но несмотря на это, у семи брендов, входящих в ТОП-25 по объему продаж, отмечена положительная динамика.

Наиболее явно это прослеживается у китайских автопроизводителей. Например, Changan в минувшем году реализовал автомобилей в 2,5 раза больше, чем в 2019-м. У Chery продажи увеличились на 80%, у FAW – на 77%, у Geely – на 61%, у Haval – на 41,5%. Кроме них, рост показали чешская Skoda (+7%) и японский Suzuki (+3%).

Большинство марок оказалось «в минусе», а самое сильное падение среди них в 2020 году продемонстрировал китайский Lifan (-65%).

Премиальный сегмент просел на 7,6%, а на его долю пришлась почти десятая часть российского рынка. Здесь только три бренда сумели нарастить продажи. Лучше других с этим справился американский Cadillac, объем реализации которого за 2020 год увеличился почти в 1,5 раза. В «положительную» зону попали еще BMW и MINI (+2,9% и +0,6% соответственно).

Остальные премиум-марки показывают падение продаж. Если у smart из-за ухода с российского рынка они рухнули на 92,5%, то у Infiniti, Jaguar и Genesis – более чем на 40%. При этом меньше всего падение коснулось немецких Porsche, Audi и Mercedes-Benz (в диапазоне 5 – 8%).

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