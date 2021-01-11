Сколько автомобилей приходилось на 1000 жителей в СССР? | АВТОСТАТ

Сколько автомобилей приходилось на 1000 жителей в СССР?

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Парк-легковых-автомобилей-в-СССР
Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2020.
Все оперативные данные

Перед распадом Советского Союза его легковой автопарк насчитывал около 17 млн единиц. Таким образом, на 1000 жителей тогда приходилось 59 машин. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» приводят статистику по количеству автомобилей и обеспеченности ими в советских республиках. Рассмотрим, в каких из них автомобилизация была выше.

В 1991 году, т.е. перед распадом СССР, в стране числилось 16,9 млн легковых автомобилей. Такие данные содержатся в справочнике «Автомобильный рынок России: вчера, сегодня, завтра», изданном в 2003 году. Более половины (52,7%) от этого количества пришлось на РСФСР, где было зарегистрировано 8,9 млн легковых машин.

Около 18%, или 3 млн единиц, насчитывалось в Украинской ССР. На долю каждой из оставшихся союзных республик приходилось менее 5% советского автопарка. А самым малочисленным парком тогда располагала Молдавия – 170 тыс. машин. В этой советской республике, наряду с Узбекистаном и Таджикистаном, была и наименьшая обеспеченность легковыми автомобилями – всего 40 штук на 1000 жителей.

А самая высокая степень автомобилизации населения наблюдалась в Прибалтике. Так, в Эстонии на тысячу человек было 138 легковых машин, а в Литве – 122. Иными словами, автомобиль тогда был у каждого седьмого эстонца и каждого восьмого литовца. Также очень высоким (по меркам Союза) был этот показатель в Грузии (96), Армении (91) и Латвии (89).

В России в то время степень автомобилизации населения была чуть выше, чем в среднем по СССР. В 1991 году на 1000 человек в РСФСР приходилось 60 легковых машин, т.е. автомобиль тогда был у каждого семнадцатого жителя. По этому показателю она делила шестую строчку – вместе с Туркменией.

Напомним, что сейчас на 1 тысячу жителей в Российской Федерации приходится 309 легковых машин, т.е. в среднем у каждого третьего россиянина есть автомобиль. А еще в России осталось более 3 млн легковых автомобилей, произведенных во времена СССР, т.е. до 1992 года.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена Авто», а подержанной машины – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили парк обеспеченность

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