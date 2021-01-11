Сколько автомобилей приходилось на 1000 жителей в СССР?

Перед распадом Советского Союза его легковой автопарк насчитывал около 17 млн единиц. Таким образом, на 1000 жителей тогда приходилось 59 машин. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» приводят статистику по количеству автомобилей и обеспеченности ими в советских республиках. Рассмотрим, в каких из них автомобилизация была выше.

В 1991 году, т.е. перед распадом СССР, в стране числилось 16,9 млн легковых автомобилей. Такие данные содержатся в справочнике «Автомобильный рынок России: вчера, сегодня, завтра», изданном в 2003 году. Более половины (52,7%) от этого количества пришлось на РСФСР, где было зарегистрировано 8,9 млн легковых машин.

Около 18%, или 3 млн единиц, насчитывалось в Украинской ССР. На долю каждой из оставшихся союзных республик приходилось менее 5% советского автопарка. А самым малочисленным парком тогда располагала Молдавия – 170 тыс. машин. В этой советской республике, наряду с Узбекистаном и Таджикистаном, была и наименьшая обеспеченность легковыми автомобилями – всего 40 штук на 1000 жителей.

А самая высокая степень автомобилизации населения наблюдалась в Прибалтике. Так, в Эстонии на тысячу человек было 138 легковых машин, а в Литве – 122. Иными словами, автомобиль тогда был у каждого седьмого эстонца и каждого восьмого литовца. Также очень высоким (по меркам Союза) был этот показатель в Грузии (96), Армении (91) и Латвии (89).

В России в то время степень автомобилизации населения была чуть выше, чем в среднем по СССР. В 1991 году на 1000 человек в РСФСР приходилось 60 легковых машин, т.е. автомобиль тогда был у каждого семнадцатого жителя. По этому показателю она делила шестую строчку – вместе с Туркменией.

Напомним, что сейчас на 1 тысячу жителей в Российской Федерации приходится 309 легковых машин, т.е. в среднем у каждого третьего россиянина есть автомобиль. А еще в России осталось более 3 млн легковых автомобилей, произведенных во времена СССР, т.е. до 1992 года.

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