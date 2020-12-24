Иномарки с «автоматом» до 1 млн рублей: какой из них владеть выгоднее?

Казалось бы, Renault Logan является одной из самых доступных иномарок с автоматической КП, но по владению она уступает аналогам, которые стоят дороже, например, KIA Rio и Skoda Rapid. Такие данные получены при помощи «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО*)», созданного экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Действительно, если взять популярные новые иномарки с автоматизированной трансмиссией (АТ), начальная стоимость которых укладывается в 1 млн рублей, то дешевле всего будет купить седан Renault Logan. Его модификация с мотором 1,6 л (102 л.с.) и АКП стоит от 831 тыс. руб. Вот только его содержание за месяц потребует 20 тыс. руб., а 1 км пробега обойдется в 12,1 руб.

Для сравнения: KIA Rio с двигателем 1,4 л (100 л.с.) и «автоматом» стоит на 104 тыс. руб. дороже, но ежемесячные расходы на его эксплуатацию составят 17,3 тыс. руб., а 1 км пробега равен 10,4 руб. Еще дороже стоит лифтбек Skoda Rapid с мотором 1,6 л (110 л.с.) – от 983 тыс. руб. Показатели стоимости владения тут будут следующими: месяц – 18,4 тыс. руб.; 1 км – 11,1 руб.

Прежде всего, владельцы Renault Logan заметно потратятся на покупку топлива – более 500 тыс. руб. за 5 лет или 100 тыс. км пробега. KIA Rio при таких условиях «съест» на 145 тыс. руб. меньше, а Skoda Rapid – на 125 тыс. руб. меньше. Еще «кореец» окажется выгоднее в плане налогов и затрат на техобслуживание, но будет дороже по страхованию – тут лидирует «чех» (разница между ними превысит 20 тыс. руб.).

В свою очередь, «француз» окажется чуть предпочтительнее «корейца» по затратам на страхование. А вот Skoda Rapid потребует больше финансовых вложений при покупке шин, оплате налогов и прохождении ТО. Кроме этого, в денежном выражении он больше потеряет в стоимости за 5 лет.

* ТСО – Total Cost of Ownership