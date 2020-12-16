Что используют автовладельцы в качестве альтернативы личному автомобилю?

В рамках подготовки нового маркетингового отчета «Альтернатива личному автомобилю: выбор российских автовладельцев» специалисты агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru осенью провели онлайн-опрос более 13 тысяч респондентов, по итогам которого можно понять, что они используют как альтернативу личному автомобилю.

Данный опрос проводился среди тех владельцев, которые стали меньше эксплуатировать личный автомобиль в нынешнем году. Им задавался вопрос: «Какой вид транспорта вы чаще всего используете как альтернативу личному автомобилю?».

Как оказалось, 37% опрошенных используют общественный транспорт. Немногим меньше пользуются услугами такси (30%). Модное нынче направление каршеринга освоили более 15% респондентов. А тех, кто решил отказаться от машины и просто ходит пешком, набралось около 12%. Другие виды транспорта (велосипед, электросамокат и пр.) набрали гораздо меньше голосов – ниже отметки в 3%.

Также мы попросили прокомментировать ситуацию с альтернативными видами транспорта непосредственных участников этой отрасли.

Елена Бехтина, генеральный директор компании «Делимобиль»:

- Мейнстримом современного авторынка становится отказ людей от собственного автомобиля в сторону рационального потребления. Меняется самоубеждение, что автомобиль нужно покупать надолго. Кроме этого, все экономические модели показывают, что собственный автомобиль выгоден только при больших пробегах, свыше 40 тысяч км в год. До этого порога каршеринг или подписка дешевле.

Сейчас по мере того, как растет парк каршеринга, клиент может получить автомобиль в доступности всего за пять, а то и меньше минут, может взять его и доехать из пункта А в пункт Б. К тому же, в отличие от владения собственным авто, каршеринг позволяет тестировать разные модели, что тоже кажется более привлекательным и не привязывает тебя к одной марке или модели. Хотя всегда будет аудитория, для которой важно иметь собственный автомобиль, который можно оборудовать под себя, хранить какие-то вещи в багажнике и быть уверенным, что твой автомобиль будет в том состоянии и месте, в каком ты его оставил. Но с развитием культуры шеринга люди будут более ответственно относиться к арендованным машинам. И мода на смарт-потребление будет сильно расширять рынок поминутной аренды и подписки.

Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-Моторс»:

- Мобильность населения и бизнеса сегодня обеспечивается целым рядом альтернатив. Кроме личного или корпоративного автомобиля, для обеспечения перемещения могут использоваться сервисы такси, каршеринга или долгосрочной подписки. Помимо этого, в большинстве развитых мегаполисов мира конкуренцию всем вышеуказанным возможностям составляет грамотно организованная система общественного транспорта, призванная разгрузить городские дороги.

Каждый из типов логистики имеет свои плюсы и минусы для каждого отдельного субъекта при разных обстоятельствах. В пользу владения личным транспортом и долгосрочных подписок работают такие аргументы, как индивидуальность и независимость. Такси, каршеринг и общественный транспорт, как правило, выбирают по соображениям удобного и экономичного решения краткосрочной задачи.