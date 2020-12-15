В России завершилось производство Datsun: цифры и факты

10 декабря 2020 года компания Nissan заявила о завершении производства автомобилей Datsun в России, которое осуществлялось на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти. С момента запуска производства, 14 июля 2014 года, было выпущено порядка 145 тыс. таких машин.

Напомним, что первым на конвейер встал седан on-DO, который был представлен в трех комплектациях по цене от 329 тыс. рублей. В феврале 2015-го к нему присоединился хэтчбек mi-DO, стартовая цена на который начиналась от 415 тыс. рублей.

Пик продаж автомобилей японской марки в России пришелся на 2015 год, когда их было реализовано 32 тыс. экземпляров. Всего же с июля 2014-го по ноябрь 2020-го в России было продано 143,5 тыс. автомобилей Datsun.

На 1 июля 2020 года в РФ было суммарно зарегистрировано 132,3 тыс. таких машин. Львиная доля (83%) из них приходится на седан on-DO (109,5 тыс. шт.). Соответственно оставшиеся 17% – это хэтчбек mi-DO (22,8 тыс. шт.).

Помимо российского рынка, автомобили Datsun поставлялись также в Белоруссию, Казахстан и Ливан.

Дилерская сеть Datsun состоит из 59 официальных автоцентров, расположенных в 53 городах России (по состоянию на середину октября 2020 года).

До сих пор модели Datsun являются самыми доступными иномарками на российском рынке: цена седана on-DO начинается от 531 тыс. рублей, хэтчбека mi-DO – от 554 тыс. рублей.

Найти их можно в салонах проверенных дилеров.