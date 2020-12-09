Что думают об автомобилях Chery их владельцы?

Автомобили Chery входят в тройку самых популярных среди китайских брендов, представленных в России. Мы решили узнать, а как оценивают их сами владельцы. С этой целью специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и клубом Chery-Clubs.ru был проведен соответствующий онлайн-опрос. Его результаты приводим в виде инфографики.

Оказалось, что у 12% опрошенных предыдущим автомобилем тоже был Chery. При этом, когда настанет пора менять автомобиль, 64% в качестве следующего снова планируют выбрать Chery. За что владельцы любят автомобили этой китайской марки? В первую очередь - за оптимальное соотношение цены и качества (94%), а также за внешний вид (86%) и хорошее оснащение (74%). Практически каждый второй владелец (54%) среди пятерки самых важных достоинств своего автомобиля отметил комфорт. Еще 43% респондентов назвали эргономичность машины. Любопытно, что 30% участников опроса вообще считают, что владеют автомобилем мечты.

В качестве альтернативы Chery при покупке практически каждый третий (33%) рассматривал автомобиль марки Hyundai. Кроме того, 27% признали, что, делая свой выбор, колебались между Chery и KIA. Еще 24% задумывались о Haval, 20% - о Geely, 17% - о Renault.

Сколько может стоить автомобиль Сhery с пробегом? Узнать его актуальную рыночную стоимость (и не только Chery) можно за 1 минуту при помощи калькулятора «Оценить авто».

Опрос проводился с 19 октября по 10 ноября 2020 года, участвовало более 250 респондентов – из числа посетителей Chery-Clubs.ru.