Какие марки показывают рост продаж автомобилей в России?

За 10 месяцев текущего года продажи новых легковых автомобилей в России, по данным АЕБ, составили около 1,18 млн единиц. Из них 1 млн 061,4 тыс. приходится на массовые марки, а 115,3 тыс. единиц – на премиальные. Таким образом, доля каждого их этих сегментов составляет 91% и 9% соответственно. При этом за указанный период оба они продемонстрировали спад, который был более сильным в массовом сегменте – минус 11,4% против минус 8,5%.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидером среди массовых марок остается отечественная LADA, на долю которой приходится почти четверть (24%) от всех проданных легковых автомобилей. В количественном выражении это составляет 254,7 тыс. экземпляров. Следом идут два корейских бренда – KIA (160,7 тыс. шт.) и Hyundai (128,5 тыс. шт.). В ТОП-5 популярных марок здесь также вошли Renault (102,1 тыс. шт.) и Volkswagen (82,2 тыс. шт.). Отметим, что эти пять лидеров с начала года пока находятся «в минусе» – от 5,3% у Volkswagen до 14,7% у KIA.

А вот положительная динамика в массовом сегменте зафиксирована всего у семи марок, пять из которых имеют китайское происхождение – Haval (+55,2%), Geely (+61,9%), Chery (+59,7%), Changan (+226,3%) и FAW (+96,7%). Из «некитайских» брендов «в плюс» вышли Skoda (+6,9%) и Suzuki (+11,2%). Остальным маркам пока не удалось даже достичь прошлогодних результатов.

В премиальном сегменте лидером продаж стал BMW, который к тому же сумел нарастить их на 1% до 34,3 тыс. экземпляров. Это составляет 30% от всего рынка премиальных автомобилей в нашей стране. Следом идут марки с отрицательной рыночной динамикой – Mercedes-Benz (30,1 тыс. шт.; -6%), Lexus (16 тыс. шт.; -9%), Audi (11,5 тыс. шт.; -10,5%) и Volvo (5,9 тыс. шт.; -12,9%).

Помимо уже упомянутого BMW, только один премиальный бренд сумел с начала года увеличить продажи – американский Cadillac (+57,7% до 1,2 тыс. шт.).

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.