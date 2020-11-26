20 лет спустя: кому принадлежит российский авторынок?

Примерно каждый третий продаваемый автомобиль в России – корейской марки, а каждый четвертый – японской. При этом в 2000 году им суммарно принадлежало менее 3% нашего авторынка. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-конфренции AUTOSTAT Analytic Day (запись доступна по ссылке) рассказали, как он изменился за 20 лет – по происхождению брендов.

Понятно, что больше других потеряли отечественные марки, доля которых за это время сократилась более чем в 4 раза. Но произошло это по вполне объективным обстоятельствам: была запущена новая программа развития автопрома, в стране стали строиться автозаводы зарубежных производителей, да и уровень жизни населения в те годы рос… Все это вкупе способствовало стремительному росту продаж иномарок. Несмотря на это, лидером рынка все равно остается LADA. Из отечественных брендов еще остался УАЗ, остальные ушли в историю…

Сейчас на долю российских марок приходится 22,8% рынка. По этому показателю они уступают не только «корейцам» (30,3%), которые лидируют, но и «японцам» (24,2%). И те, и другие за 20 лет заметно нарастили свою долю, впрочем, как и европейские бренды (17,4%). Чего не скажешь об американских марках…

«Звездно-полосатые» тоже неплохо шли, к 2010 году завоевав свыше 10% российского авторынка. Но затем из-за ряда событий (скорее, геополитического характера) стали покидать наш рынок. Теперь их доля даже меньше, чем у «китайцев» (1,8% против 3,5%). Как отмечают эксперты, именно производители из КНР в ближайшие годы могут серьезно повлиять на расстановку сил на российском авторынке. Поживем – увидим.

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