Как за 10 лет изменились дилерские сети в России?

Если рассматривать происхождение марок*, представленных на российском рынке, то их дилерские сети за последние 10 лет заметно изменились. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» разбирались, кто из них приобрел, а кто потерял.

Сильнее всех прибавили китайские автопроизводители, общая доля которых за это время увеличилась почти вдвое – с 10,5% в 2010 году до 20,5% в 2020-м. Приросли и «японцы», которым принадлежит 22% всех дилерских центров в стране.

По этому показателю они уступают только европейским брендам (26,5%), которые, напротив, немного «ужались» (с 28,4% в 2010-м) – во многом из-за ухода Opel (в 2015 году). В похожей ситуации оказались отечественные и корейские марки, у которых теперь по 13% от общего числа дилеров. А 10 лет назад их доля превышала 15%.

Но больше других потеряли «американцы», доля которых за 10 лет сократилась в 4 раза. Теперь она составляет немногим более 3%, что, конечно, связано с уходом Ford из легкового сегмента (в 2019 году) и прекращением продаж массовых моделей Chevrolet (в 2015 году).

Отметим, что Opel и Chevrolet вернулись на наш рынок, но количество их дилеров пока значительно меньше, чем было 10 лет назад.

Полный список официальных дилеров по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Учитывались марки, реализующие легковые автомобили в РФ