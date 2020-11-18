Сколько автомобилей приходится на тысячу жителей России?

309. Именно столько легковых машин приходится на 1 тысячу человек в нашей стране, подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ». Иными словами, практически у каждого третьего россиянина есть автомобиль. Понятно, что это усредненная оценка, которая к тому же может сильно меняться в зависимости от места жительства.

Как выяснилось, среди федеральных округов наибольшая обеспеченность легковыми автомобилями наблюдается в Северо-Западном – 324 единицы на 1000 человек. Чуть ниже она в Уральском (323 шт.) и Центральном (321 шт.) федеральных округах. Как раз в регионах СЗФО и ЦФО – Карелия, Псковская, Калужская и Калининградская области – отмечены высокие показатели обеспеченности легковыми машинами (более 360 шт.).

На Дальнем Востоке и Юге на тысячу жителей приходится 319 и 318 автомобилей соответственно, т.е. тоже выше, чем в среднем по РФ. В Поволжье (305 шт.) и Сибири (301 шт.) эти показатели ниже, но в таких регионах, как Саратовская и Томская области (по 311 шт.), они даже чуть превосходят общероссийский уровень.

Самая низкая обеспеченность автомобилями зафиксирована на Северном Кавказе – 228 штук на 1000 человек. Причем в ряде республик (Дагестан, Ингушетия, Чечня) она даже не дотягивает и до 200 единиц.

О том, сколько легковых автомобилей приходится на 1 тысячу жителей в крупнейших городах России, можно здесь.