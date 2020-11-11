Каким из дешевых седанов владеть дешевле?

С помощью «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО)»* эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели сравнение трех наиболее доступных в России седанов: Datsun on-DO, LADA Granta и Renault Logan. То, какие затраты понесут владельцы этих автомобилей за 5 лет (или 100 тысяч км пробега), наглядно представлено на инфографике.

В выборку попали автомобили с наиболее близкими техническими характеристиками - двигатель объемом 1,6 л (мощностью 82 или 87 л.с.) и механическая КП. Кроме того, при расчетах учитывались соответствующие тарифы для Москвы и Московской области. Средний возраст водителя составил 40 лет, стаж вождения - 20 лет.

Согласно результатам проведенного исследования, за 5 лет владения больше всего затрат понесут хозяева Renault Logan (общие расходы на автомобиль составят 815 тыс. рублей). Немногим меньше потратят за этот же период владельцы Datsun on-DO (750 тыс. рублей). Самой «экономичной» из этой тройки является LADA Granta (которая, впрочем, и стоит дешевле других): объем затрат на нее за 5 лет составит 654 тыс. рублей.

Еще более наглядно сравнительные характеристики затрат на эти автомобили выглядят в пересчете на месяц и на 1 км пробега: у Logan 13,6 тыс. руб./месяц или 8,2 руб./км, Datsun on-DO - 12,5 тыс. руб./месяц или 7,5 руб./км, Granta - 10,9 тыс. руб./месяц или 6,5 руб./км.

Инфографика позволяет увидеть, за счет каких параметров «Гранте» удается обойти «конкурентов». Так, например, у этой модели более чем в полтора раза ниже стоимость страхования, а также более низкие расходы на топливо.

Кроме того, при самой низкой стартовой цене на новый автомобиль, по прошествии 5 лет LADA Granta меньше других теряет в стоимости в абсолютном выражении.

О том, какую стоимость владения имеют другие модели, можно узнать здесь.

* ТСО – Total Cost of Ownership