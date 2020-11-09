На каких классифайдах происходят продажи автомобилей?

Разместить объявление о продаже автомобиля еще не означает, что удастся сразу найти покупателя на него. Зачастую происходит так, что, выставив машину сразу на нескольких классифайдах, реальные покупатели могут прийти за ней только с одного. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили разобраться, на каких интернет-ресурсах фактически происходят продажи автомобилей.

С этой целью в ноябре 2020 года нами был проведен онлайн-опрос автовладельцев на предмет использования различных классифайдов при продаже собственных машин. В данном опросе участвовало более 3 тыс. автовладельцев, кто за последние два года самостоятельно продавал свой автомобиль. Выборка (по автомобилю во владении и регионам) была сформирована на основе текущей структуры активного парка РФ. Дополнительно была проведена ее детализация по возрасту автомобилей и географии проживания респондентов (Москва, Санкт-Петербург, федеральные округа).

По результатам опроса было установлено, что большинство опрошенных размещали объявления о продаже своих машин на сайте Авито Авто – таковых оказалось 66%. Учитывая то, что многие из них использовали и другие интернет-площадки, второе место в нашем опросе занял Auto.ru (52,3%), а третье – Drom.ru (29,3%). Кроме этого, респонденты указали CarPrice.ru (2,8%) и ряд других сайтов.

Также в ходе опроса его участников просили ответить, удалось ли им в итоге продать автомобиль. И если да, то уточнить, с помощью какого классифайда они нашли покупателя, т.е. фактически совершили продажу. Выяснилось, что каждый пятый (21,2%) по определенным причинам не смог продать машину.

А вот среди тех, кто смог это сделать, свыше половины (55,9%) указали, что нашли покупателя на Авито Авто. При этом другие интернет-площадки имеют в этом плане более скромные результаты: Drom.ru – 17,2%; Auto.ru – 15%.

Кроме этого, стоит отметить, что за исключением Дальнего Востока и Сибири (здесь традиционно сильны позиции Drom.ru, поэтому 80% опрошенных продали машину на этом сайте), в остальных федеральных округах по эффективности размещенных объявлений также лидирует Авито Авто – доля тех, кто нашел покупателя на этом интернет-ресурсе, выше, чем у других (от 37,5% на Урале до 77,8% на Северном Кавказе).

То же самое относится к Москве и Санкт-Петербургу – Авито Авто стал лидером и в этих мегаполисах. Так, по результатам опроса, 54,3% москвичей и 76,5% петербуржцев продали свои автомобили именно на этой площадке.