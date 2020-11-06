Какие электромобили покупают россияне?

В текущем году на 1 новый электромобиль в России приходится 11 с пробегом. Таковы данные аналитического агентства «АВТОСТАТ» за январь – сентябрь 2020 года. В этот период в нашей стране было куплено 3 770 электрокаров с пробегом и 343 новых.

Отметим, что на вторичном рынке электрокаров «львиную» долю (94%) традиционно составила модель Nissan Leaf. Она же является самой востребованной и на рынке новых автомобилей – на нее приходится 30,6%. Однако здесь лидерство не столь очевидно – почти такой же объем реализации у моделей Tesla (S, X, 3) – 30,3%.

По сравнению с автомобилями, имеющими традиционные ДВС, модельная линейка экологически чистых машин пока не обладает большим разнообразием. Как на рынке новых, так и на рынке автомобилей с пробегом, представлено всего 10 моделей от 8 брендов.

Эксперты также отмечают, что начиная с июня текущего года, продажи электромобилей с пробегом на российском авторынке показали взрывной рост, что во многом связано связано с отменой таможенных пошлин на электрокары при их ввозе на территорию ЕАЭС (вступило в силу 4 мая 2020 голда). Их ежемесячный объем покупок впервые превысил отметку в 500 экземпляров и продолжает расти. Что касается новых электромобилей, то их покупки тоже растут и подбираются к отметке в 100 машин в месяц.

Тем не менее, если сравнивать с европейскими странами, где счет ведется на десятки и даже сотни тысячи штук, и уже составляет весомые доли, сопоставимые с продажами бензиновых версий, объемы российского авторынка экологически чистых автомобилей пока находятся на очень низком уровне.

Какие еще электромобили могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».