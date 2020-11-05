Купить автомобиль онлайн? Только вместе с дополнительными опциями!

Все-таки в Росси пока не принято приобретать автомобиль в сети, как какой-нибудь чайник или телефон. Такой формат покупки только зарождается в нашей стране, и эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru продолжают изучать мнения россиян по этому поводу. Очередной опрос, который проводился в рамках подготовки отчета «Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей», помог выяснить, какой фактор мог бы повлиять на решение клиентов приобрести автомобиль онлайн?

В опросе приняли участие более 2 тыс. респондентов, они могли выбрать не более трех ответов из предложенных вариантов. Результаты опроса представлены в разбивке по 17 брендам автомобилей, которыми на момент опроса владели респонденты*.

Одним из наиболее значимых факторов стала возможность заказать дополнительные опции прямо в момент выбора самого автомобиля. Здесь лидерами оказались хозяева Skoda – порядка 42% из них готовы купить машину через Интернет, если им предоставят возможность сразу проставить «галочки» возле нужных дополнительных опций. Владельцы марок Volkswagen, Ford и Opel (порядка 35% по каждому бренду) также считают, что это могло бы склонить их к приобретению автомобиля онлайн. Следом идут хозяева LADA и KIA – здесь доля таких респондентов превысила 30%.

На противоположном конце рейтинга оказались владельцы японских марок – Honda и Mazda. Лишь 17% и 21% соответственно сказали, что такая опция могла бы повлиять на их решение купить машину «удаленно».

Показатели остальных марок представлены на картинке. Более подробно узнать об отношении россиян к покупке автомобиля онлайн и многом другом, что с этим связано, можно здесь.

* В рейтинг попали марки, по которым было набрано не менее 100 анкет на бренд.