Продажи автомобилей из каких стран растут на падающем российском рынке?

В России растут продажи автомобилей китайских и чешских марок. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», исследовав рынок по странам с происхождения брендов.

Так, по итогам 9 месяцев 2020 года реализация новых легковых автомобилей из КНР в нашей стране выросла на 40%. Продажи машин из Чехии, которые представлены брендом Skoda, за этот же период увеличились на 6%.

При этом по объемам продаж ни те, ни другие не входят в ТОП-5. А вот его участники демонстрируют рыночное падение: от 6% у «немцев» до 17% у «японцев». Двузначную отрицательную динамику здесь показывают еще корейские марки (-15,5%), которые сохраняют лидерство, российские (-14,3%) и французские (-14,2%).

Также упала реализация легковых машин, представляющих США, Швецию, Великобританию и Италию. Причем у «американцев» самое глубокое падение (-67,4%), что, безусловно, связано с уходом Ford из легкового сегмента российского рынка.

Напомним, что по итогам января – сентября нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в нашей стране сократились на 13,5%.

Автомобили из каких стран могут появиться в РФ? Об этом можно узнать в «Календаре новинок».