Премиальные кроссоверы SUV (D): какой из них выгоднее содержать?

Быть владельцем Mercedes-Benz GLC может оказаться выгоднее по сравнению с BMW X3 или Porsche Macan. И это несмотря на то, что цена покупки кроссовера GLC является самой высокой среди этих моделей. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» с помощью «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО)»*.

Этот IT-продукт помог выяснить, на какой премиальный кроссовер его владелец потратит меньше – BMW X3, Mercedes-Benz GLC или Porsche Macan. Для максимального совпадения технических характеристик, эти модели были взяты в модификациях с бензиновым 2-литровым двигателем, АКП и полным приводом. Также при расчете учитывались срок эксплуатации в 5 лет и пробег за весь срок в 100 тысяч км.

По самым затратным статьям расходов – топливу и страхованию – в лидеры по экономности вышел Mercedes-Benz GLC. На покупку полисов ОСАГО и КАСКО его владельцы потратят 380 тыс. руб., тогда как поклонникам BMW X3 придется заплатить порядка 418 тыс. руб., а хозяевам Porsche Macan и вовсе – 512 тыс. руб. (на 132 тыс. руб. больше, чем за Mercedes-Benz GLC).

Что касается расходов на топливо, то здесь преимущества «Мерседеса» не столь очевидны. С ближайшим конкурентом (BMW) его разделяют «всего» 23 тысячи (323 тыс. руб. против 352 тыс. руб.). А самым затратным автомобилем вновь оказался Porsche Macan – на его заправку придется потратить почти 464 тыс. руб. Остальные статьи затрат на содержание этих кроссоверов можно увидеть на картинке.

Таким образом, несмотря на самую высокую цену покупки, лидером по ТСО среди данных моделей оказался кроссовер Mercedes-Benz GLC – ежемесячная стоимость владения этим автомобилей составит чуть более 38 тыс. руб., а 1 км пути обойдется в 23 руб. Немного дороже будет стоить обладание BMW X3 – 41,5 тыс. руб. в месяц или 25 руб. за км. Самые большие расходы на содержание понесут владельцы Porsche Macan – свыше 45 тыс. руб. в месяц или 27 руб. за км.

Во сколько обойдется содержание других автомобилей из премиального или массового сегмента? Об этом можно узнать с помощью «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО)», созданного специалистами агентства «АВТОСТАТ». Кроме того, наш новый продукт позволяет рассчитать остаточную стоимость автомобиля в зависимости от срока эксплуатации и в сравнении с основными конкурентами.



* ТСО – Total Cost of Ownership