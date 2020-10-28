Россия поднялась на 11-е место в рейтинге мировых авторынков

В рейтинге крупнейших мировых авторынков наша страна улучшила свои позиции. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», несмотря на падение рынка, России удалось подняться с 12-й на 11-ю строчку и вплотную приблизиться к ТОП-10.

По итогам 9 месяцев 2020 года объем российского авторынка составил почти 1,1 млн новых легковых автомобилей и LCV. Это на 14% меньше, чем за тот же период прошлого года. Но поскольку авторынок Италии за это время упал еще сильнее (-33% до 1,07 млн шт.), то России удалось обойти ее и занять промежуточное 11-е место (в 2019 году мы были на 12-м).

Впрочем, и до ТОП-10 рукой подать – от Канады, которая на 10-м месте, мы отстаем менее чем на 60 тыс. машин. Падение у канадского авторынка (-24%) сильнее, чем у нашего, а до конца года еще три месяца. И если нынешняя тенденция сохранится, то Россия может вполне обоснованно рассчитывать на вхождение в десятку ведущих авторынков мира. Но ситуация сейчас настолько непредсказуема, поэтому пока понаблюдаем…

Что касается других стран, то крупнейшим авторынком в мире остается Китай – с января по сентябрь здесь продали около 16,5 млн автомобилей. США – на втором месте (10,3 млн шт.), Япония – на третьем (примерно 3,4 млн шт.). Результаты остальных представлены на картинке. Это 12 самых крупных авторынков, которые консолидируют почти 80% мировых продаж автомобилей. За 9 месяцев нынешнего года их объем составил 54 млн единиц, показав снижение на 19%.

Отметим, что, кроме южнокорейского авторынка, все они показывают падение: от -10% в КНР до -33% у Италии. При этом по уровню падения Россия уступает лишь Китаю.

Какие модели могут появиться на российском авторынке – смотрите в «Календаре новинок».