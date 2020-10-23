Каким из популярнейших кроссоверов SUV (С) выгоднее владеть?

Volkswagen Tiguan стоит дороже, чем KIA Sportage, но во владении окажется выгоднее. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» с помощью «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО)»*.

Они выяснили, какие популярные кроссоверы сегмента SUV (C) обойдутся своим владельцам дешевле – KIA Sportage, Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan. При этом, чтобы характеристики автомобилей максимально совпадали, все модели были взяты в полноприводных модификациях и с АКП. Также при расчете учитывались следующие параметры – срок эксплуатации 5 лет, пробег за весь срок 100 тысяч км.

Самые затратные «статьи расходов» на любой автомобиль – это топливо и страховка. На покупку полисов ОСАГО и КАСКО меньше всего потратят владельцы KIA Sportage – около 216 тыс. руб. Чуть дороже окажется страховка для тех, кто приобрел Volkswagen Tiguan, – более 291 тыс. руб. А вот поклонники Toyota RAV4 заплатят за страховку вдвое больше, чем хозяева KIA Sportage – порядка 460 тыс. руб.

Обратная картина наблюдается при учете расходов на топливо. Самым экономным в этом отношении оказался Toyota RAV4 – для его заправки в течение 5 лет понадобится сумма в 280 тыс. руб. А самый «прожорливый» автомобиль – KIA Sportage, на него придется потратить почти 385 тыс. руб. Volkswagen Tiguan здесь находится в «золотой середине» с показателем расходов на топливо примерно 315 тыс. руб. Остальные статьи затрат на содержание этих кроссоверов можно увидеть на картинке.

Таким образом, лидером по ТСО среди данных моделей оказывается кроссовер Volkswagen Tiguan – ежемесячная стоимость владения этим автомобилей составит 21 678 руб., а 1 км пути обойдется в 13 руб. Чуть дороже будет стоить обладание KIA Sportage – 23 056 руб. в месяц и 13,8 руб. за км. А наиболее затратным автомобилем в этой тройке стал Toyota RAV4 – 25 433 руб. в месяц и 15,3 руб. за км. Тем не менее, эта модель опережает по продажам «корейца» и «немца» и является второй по популярности в сегменте SUV после Hyundai Creta.

Во сколько обойдется содержание других машин? Об этом можно узнать с помощью «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО)», созданного специалистами агентства «АВТОСТАТ». Также наш новый продукт позволяет рассчитать остаточную стоимость автомобиля в зависимости от срока эксплуатации и в сравнении с основными конкурентами.



* ТСО – Total Cost of Ownership